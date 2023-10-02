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2 октября, 08:30

Экс-премьер Украины подсчитал, сколько в стране осталось граждан для "мясных штурмов"

Экс-премьер Азаров сообщил, что население Украины сократилось до 23 млн человек

Число жителей Украины уменьшилось до 23 миллионов человек, однако НАТО продолжает "уничтожать страну в своих интересах", поставляя оружие и обещая победу в конфликте с Россией. Об этом сказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"На территории страны осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь три с половиной миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодёжь массово покидает страну", написал он в телеграм-канале.

Азаров напомнил, что Киев увеличил темпы мобилизации для "мясных штурмов". Политик подчеркнул, что при этом гнать на фронт уже попросту некого, поэтому теперь военкоматы взялись даже за мужчин с ВИЧ, гепатитом и проблемами с психикой, а также на учёт обязаны встать женщины-медики. По словам Азарова, добить украинское население собирается НАТО, так как альянс поставляет оружие и обещает светлое будущее.

"Вот вам и курс на НАТО, и дружба с ЕС. Они попросту уничтожают Украину в своих интересах!" — возмутился экс-премьер.

Военный эксперт оценил мобилизационный предел Украины

Военный эксперт оценил мобилизационный предел Украины

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что рождаемость на Украине рискует стать самой низкой в мире. До начала СВО демографическая ситуация в республике была самой печальной в Европе, а за первое полугодие 2023-го детей родилось на 28% меньше, чем за тот же период 2021 года. Газета констатирует, что это самое резкое падение с 1991 года, когда Украина обрела независимость.

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Getty Images / Ercin Erturk

Татьяна Миссуми
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