Число жителей Украины уменьшилось до 23 миллионов человек, однако НАТО продолжает "уничтожать страну в своих интересах", поставляя оружие и обещая победу в конфликте с Россией. Об этом сказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"На территории страны осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь три с половиной миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодёжь массово покидает страну", — написал он в телеграм-канале.

Азаров напомнил, что Киев увеличил темпы мобилизации для "мясных штурмов". Политик подчеркнул, что при этом гнать на фронт уже попросту некого, поэтому теперь военкоматы взялись даже за мужчин с ВИЧ, гепатитом и проблемами с психикой, а также на учёт обязаны встать женщины-медики. По словам Азарова, добить украинское население собирается НАТО, так как альянс поставляет оружие и обещает светлое будущее.

"Вот вам и курс на НАТО, и дружба с ЕС. Они попросту уничтожают Украину в своих интересах!" — возмутился экс-премьер.