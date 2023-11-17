"Хочу вернуться": Украинский беженец пожаловался на тяжёлую жизнь в Канаде

Проживание в Канаде оказалось не по силам украинскому беженцу Алексею Мартыненко. О тяжёлой жизни на североамериканском континенте он рассказал в интервью журналисту Bloomberg Джейкобу Лоринцу.

Украинец изначально перебрался из Киева в Стокгольм, а после окончания срока действия визовых документов он направился покорять Канаду. Автор статьи указывает на то, что это решение оказалось для беженца плачевным: из-за нехватки денег на существование ему приходилось работать поваром по семь дней в неделю.

"Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело", — заявил гражданин Украины.

Мужчина также раскрыл журналистам список своих трат. За комнату в Торонто с общей кухней и ванной для четырёх жильцов ему приходится ежемесячно отдавать 730 американских долларов (около 65 тысяч рублей), 110 — за проезд в общественном транспорте (около 10 тысяч рублей) и ещё 73 доллара — за оплату телефона (около 6,5 тысячи рублей).