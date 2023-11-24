В США узнали, на что готовы украинцы ради мира с Россией
Bloomberg: Часть украинцев готова пожертвовать территориями для мира с Россией
Часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. Об этом свидетельствуют результаты опросов среди украинцев, сообщает агентство Bloomberg.
"Опросы показывают, что небольшое, но растущее количество украинцев приходит к мысли о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — отмечается в статье.
Автор материала также обратил внимание на то, что всеобъемлющая западная помощь на самом деле никак не помогает Киеву, а ВСУ, несмотря на военную поддержку, не смогли достичь заметных продвижений. В то же время европейские чиновники не устают напоминать, что совсем скоро американская помощь может уменьшиться или даже сойти на нет.
Как следует из вывода журналистов, киевский режим оказался разочарован тем, что некоторые украинские союзники не полностью осознали масштаб ситуации на фронте и совершенно недооценили силу российских линий обороны.
Напомним, ранее украинскую верхушку уже призывали наконец распрощаться с потерянными территориями. Так, например, экс-главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис предрёк стране завершение конфликта по корейскому сценарию, отметив, что Киеву придётся согласиться с потерей регионов. В то же время американский профессор Джон Миршаймер призвал Незалежную смириться с утратой и готовиться к потере ещё двух областей. Его позицию поддержал и бывший командир нацбата ВСУ, отметив, что Украина лишится ещё ряда территорий.
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