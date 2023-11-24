В США узнали, на что готовы украинцы ради мира с Россией

Часть населения Украины готова пожертвовать территориями, лишь бы наконец достичь мира с Россией и завершить конфликт. Об этом свидетельствуют результаты опросов среди украинцев, сообщает агентство Bloomberg.

"Опросы показывают, что небольшое, но растущее количество украинцев приходит к мысли о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир", — отмечается в статье.

Автор материала также обратил внимание на то, что всеобъемлющая западная помощь на самом деле никак не помогает Киеву, а ВСУ, несмотря на военную поддержку, не смогли достичь заметных продвижений. В то же время европейские чиновники не устают напоминать, что совсем скоро американская помощь может уменьшиться или даже сойти на нет.