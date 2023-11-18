В США призвали Украину смириться с утратой четырёх регионов и готовиться к потере ещё двух
Профессор Миршаймер: Украине необходимо смириться с утратой территории
Чтобы не усложнять и без того достаточно напряжённые отношения с Россией и не усугублять конфликт, Украине следует смириться с утратой своих территорий. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер.
"Украине нужно принять тот факт, что четыре области, которые присоединились к России, и Крым останутся под контролем русских. Россия их не отдаст", — сказал он в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.
По словам эксперта, если киевский режим решит и дальше продолжать боевые действия, то властям Незалежной стоит подготовиться к потере новых территорий, в особенности Харькова и Одессы. Также он посоветовал Украине придерживаться нейтралитета и внеблокового статуса.
Кстати, ранее о потере ещё двух украинских регионов Киев предупреждал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, Запад всё чаще даёт понять Владимиру Зеленскому, что для завершения конфликта на Украине ему придётся окончательно распрощаться с Крымом и Донбассом. Однако лишь на этом дело не завершится.
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