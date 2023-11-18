Чтобы не усложнять и без того достаточно напряжённые отношения с Россией и не усугублять конфликт, Украине следует смириться с утратой своих территорий. Об этом заявил американский профессор Джон Миршаймер.

"Украине нужно принять тот факт, что четыре области, которые присоединились к России, и Крым останутся под контролем русских. Россия их не отдаст", — сказал он в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.

По словам эксперта, если киевский режим решит и дальше продолжать боевые действия, то властям Незалежной стоит подготовиться к потере новых территорий, в особенности Харькова и Одессы. Также он посоветовал Украине придерживаться нейтралитета и внеблокового статуса.