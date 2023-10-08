Киев не только распрощается с Крымом и Донбассом, но и потеряет ещё два региона, заявили в США
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Одессу и Харьков до завершения конфликта
Запад всё чаще даёт понять Владимиру Зеленскому, что для завершения конфликта на Украине ему придётся окончательно распрощаться с Крымом и Донбассом, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он считает, что возможность признания российского суверенитета над данными территориями уже обсуждается.
"Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться", — отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Однако этого будет недостаточно для завершения конфликта, указал Джонсон. По его словам, Россия так или иначе присоединит ещё Одессу и, может быть, Харьков.
Ранее Ларри Джонсон рассказал, почему контрнаступление ВСУ провалилось. По его словам, ВС России эффективно уничтожают украинские системы ПВО, без чего солдаты не могут идти вперёд.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency