Запад всё чаще даёт понять Владимиру Зеленскому, что для завершения конфликта на Украине ему придётся окончательно распрощаться с Крымом и Донбассом, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он считает, что возможность признания российского суверенитета над данными территориями уже обсуждается.

"Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться", — отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Однако этого будет недостаточно для завершения конфликта, указал Джонсон. По его словам, Россия так или иначе присоединит ещё Одессу и, может быть, Харьков.