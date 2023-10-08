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8 октября, 14:31

Киев не только распрощается с Крымом и Донбассом, но и потеряет ещё два региона, заявили в США

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина потеряет Одессу и Харьков до завершения конфликта

Запад всё чаще даёт понять Владимиру Зеленскому, что для завершения конфликта на Украине ему придётся окончательно распрощаться с Крымом и Донбассом, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Он считает, что возможность признания российского суверенитета над данными территориями уже обсуждается.

"Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться", отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Однако этого будет недостаточно для завершения конфликта, указал Джонсон. По его словам, Россия так или иначе присоединит ещё Одессу и, может быть, Харьков.

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Ранее Ларри Джонсон рассказал, почему контрнаступление ВСУ провалилось. По его словам, ВС России эффективно уничтожают украинские системы ПВО, без чего солдаты не могут идти вперёд.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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