В США сочли недостижимой вожделенную цель контрнаступления ВСУ
Экс-агент ЦРУ Джонсон исключил способность ВСУ получить выход к Азовскому морю
Украинская армия не имеет ресурсов для достижения вожделенной цели контрнаступления — получения выхода к Азовскому морю, уверен бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
"ВСУ понесли огромные потери, Россия очень эффективно уничтожает украинские системы ПВО. А без этих средств солдаты ВСУ не имеют возможности проводить качественные наступательные операции. И мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю", — пояснил он в интервью ютуб-каналу The Hague Peace Projects.
По мнению экс-разведчика, после поражения Киева на чиновников НАТО посыпятся неудобные вопросы. Джонсон отметил, что США всегда хотели сделать из России врага и настроить против ряд европейских стран, поэтому не приняли её в начале 2000-х в НАТО.
Лайф писал, что украинские войска начали первую фазу контрнаступления 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Владимир Зеленский признавался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. А издание Military Watch Magazine узнало, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.
ТАСС / Сергей Мальгавко