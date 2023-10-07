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Опубликовано 7 октября 2023, 19:06
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В США сочли недостижимой вожделенную цель контрнаступления ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон исключил способность ВСУ получить выход к Азовскому морю

Украинская армия не имеет ресурсов для достижения вожделенной цели контрнаступления — получения выхода к Азовскому морю, уверен бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

"ВСУ понесли огромные потери, Россия очень эффективно уничтожает украинские системы ПВО. А без этих средств солдаты ВСУ не имеют возможности проводить качественные наступательные операции. И мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю", пояснил он в интервью ютуб-каналу The Hague Peace Projects.

По мнению экс-разведчика, после поражения Киева на чиновников НАТО посыпятся неудобные вопросы. Джонсон отметил, что США всегда хотели сделать из России врага и настроить против ряд европейских стран, поэтому не приняли её в начале 2000-х в НАТО.

Что изменится в новом сценарии зимней кампании ВСУ
Что изменится в новом сценарии зимней кампании ВСУ

Лайф писал, что украинские войска начали первую фазу контрнаступления 4 июня и в итоге столкнулись с катастрофическими потерями. Владимир Зеленский признавался, что не уверен в успехах контрнаступления ВСУ до конца года. А издание Military Watch Magazine узнало, что продолжительность жизни солдата ВСУ из-за огромных потерь порой составляет всего несколько часов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Мышляева
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