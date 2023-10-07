В США сочли недостижимой вожделенную цель контрнаступления ВСУ

Украинская армия не имеет ресурсов для достижения вожделенной цели контрнаступления — получения выхода к Азовскому морю, уверен бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.



"ВСУ понесли огромные потери, Россия очень эффективно уничтожает украинские системы ПВО. А без этих средств солдаты ВСУ не имеют возможности проводить качественные наступательные операции. И мы это увидели в контрнаступлении. Они не смогут выйти к Азовскому морю", — пояснил он в интервью ютуб-каналу The Hague Peace Projects.