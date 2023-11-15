Бывший командир нацбата ВСУ предрёк Украине потерю новых территорий
Бывший командир нацбата ВСУ Онищенко: Украина лишится ещё ряда областей
Украина может лишиться ещё ряда областей в ходе конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший командир нацбата ВСУ "Торнадо" Руслан Онищенко.
"Я думаю, ещё будет несколько мощных боёв, будут забираться ещё некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы. И, скорее всего, они могут их забрать, исходя из того, что происходит у нас в стране", — сказал Онищенко на ютуб-канале Владимира Паньчака.
Он добавил, что Россию нельзя победить "кулаками", ведь у неё в арсенале много ресурсов.
Ранее немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил, что ВС РФ уже разгромили ВСУ и готовятся к наступлению на Одессу. По его словам, российские войска благодаря переходу к стратегической обороне достигли эффекта основного правила Клаузевица: обезоружь врага — и тогда всё остальное случится практически само по себе.
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