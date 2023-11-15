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Регион
Опубликовано 15 ноября 2023, 02:42
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Бывший командир нацбата ВСУ предрёк Украине потерю новых территорий

Бывший командир нацбата ВСУ Онищенко: Украина лишится ещё ряда областей

Украина может лишиться ещё ряда областей в ходе конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший командир нацбата ВСУ "Торнадо" Руслан Онищенко.

"Я думаю, ещё будет несколько мощных боёв, будут забираться ещё некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы. И, скорее всего, они могут их забрать, исходя из того, что происходит у нас в стране", — сказал Онищенко на ютуб-канале Владимира Паньчака.

Он добавил, что Россию нельзя победить "кулаками", ведь у неё в арсенале много ресурсов.

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Ранее немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил, что ВС РФ уже разгромили ВСУ и готовятся к наступлению на Одессу. По его словам, российские войска благодаря переходу к стратегической обороне достигли эффекта основного правила Клаузевица: обезоружь врага — и тогда всё остальное случится практически само по себе.

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Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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