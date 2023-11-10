Российские военные разгромили Вооружённые силы Украины и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу. Об этом в интервью Youtube-каналу HKCM заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куят.

По его словам, ВС РФ благодаря переходу к стратегической обороне достигли эффекта основного правила Клаузевица: обезоружь врага — и тогда всё остальное случится практически само по себе. В результате потери ВСУ непомерны, а Москва уже несколько дней говорит об активной обороне. Этим, как он считает, и объясняются активные действия России на Купянском и Краснолиманском направлениях, которые генерал назвал успешными.

Куят предположил, что российские военные начнут мощное наступление, напомнив о 350 тысячах солдат в тылу и новом армейском соединении — 25-й общевойсковой армии. Генерал не назвал предполагаемую дату российского наступления, однако отметил, что ВС РФ, по его мнению, не только освободят новые регионы России в их прежних границах, но и дойдут до Одессы с Приднестровьем.

"Я предполагаю, что они попытаются вернуть Одессу, потому что Россия её видит исторически важным российским городом. Это также будет означать, что они попытаются дойти до Приднестровья. Это, так сказать, минимальный вариант", — заключил Куят.