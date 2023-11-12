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Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 10:17

Песков напомнил США и Украине, что Россию не победить на поле боя

США и Украина всё никак не могут усвоить простую истину, что одолеть Россию в военном противостоянии невозможно. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", ответил представитель Кремля на вопрос журналиста Павла Зарубина.

На Западе испугались, что Киев отбился от рук и устраивает теракты в России
На Западе испугались, что Киев отбился от рук и устраивает теракты в России

Ранее Песков заявлял, что отсутствие военных успехов на поле боя заставляет Владимира Зеленского повышать градус обещаний Западу, при этом его прошлые обещания тоже так и не реализовались.

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Татьяна Миссуми
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