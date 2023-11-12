Песков напомнил США и Украине, что Россию не победить на поле боя
США и Украина всё никак не могут усвоить простую истину, что одолеть Россию в военном противостоянии невозможно. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее Песков заявлял, что отсутствие военных успехов на поле боя заставляет Владимира Зеленского повышать градус обещаний Западу, при этом его прошлые обещания тоже так и не реализовались.
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