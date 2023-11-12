Песков напомнил США и Украине, что Россию не победить на поле боя

США и Украина всё никак не могут усвоить простую истину, что одолеть Россию в военном противостоянии невозможно. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"В Киеве и Вашингтоне всем давно пора понять: победить Россию на поле боя невозможно", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста Павла Зарубина.