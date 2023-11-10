"Остаётся только повышать градус": В Кремле оценили отчаянные обещания Зеленского

Отсутствие военных успехов на поле боя заставляет Владимира Зеленского повышать градус обещаний Западу, при этом его прошлые обещания тоже так и не реализовались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры (западные страны. — Прим. Лайфа) волнуются и начинают вибрировать. Зеленскому ничего не остаётся, как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их, что эти успехи будут", — подчеркнул представитель Кремля.