"Остаётся только повышать градус": В Кремле оценили отчаянные обещания Зеленского
Песков: Отсутствие военных успехов вынуждает Зеленского повышать градус обещаний
Отсутствие военных успехов на поле боя заставляет Владимира Зеленского повышать градус обещаний Западу, при этом его прошлые обещания тоже так и не реализовались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры (западные страны. — Прим. Лайфа) волнуются и начинают вибрировать. Зеленскому ничего не остаётся, как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их, что эти успехи будут", — подчеркнул представитель Кремля.
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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление. Он не стал раскрывать детали плана, но пообещал "показать результат" уже в 2023-м. При этом то контрнаступление, которое ВСУ ведут с июня, обернулось для войск противника катастрофическими потерями — более 90 тысяч человек. А главком ВСУ Валерий Залужный признал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит.
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