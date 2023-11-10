Регион

Уведомления отключены

10 ноября, 10:21

"Остаётся только повышать градус": В Кремле оценили отчаянные обещания Зеленского

Песков: Отсутствие военных успехов вынуждает Зеленского повышать градус обещаний

Отсутствие военных успехов на поле боя заставляет Владимира Зеленского повышать градус обещаний Западу, при этом его прошлые обещания тоже так и не реализовались. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Их предыдущие обещания не сбылись. Доноры (западные страны. — Прим. Лайфа) волнуются и начинают вибрировать. Зеленскому ничего не остаётся, как повышать градус своего красноречия, дабы убедить их, что эти успехи будут", — подчеркнул представитель Кремля.

"Сложите оружие": Российские хакеры взломали эфир украинского канала и написали об убийстве Зеленского

"Сложите оружие": Российские хакеры взломали эфир украинского канала и написали об убийстве Зеленского

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление. Он не стал раскрывать детали плана, но пообещал "показать результат" уже в 2023-м. При этом то контрнаступление, которое ВСУ ведут с июня, обернулось для войск противника катастрофическими потерями — более 90 тысяч человек. А главком ВСУ Валерий Залужный признал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит.

Обложка ©

Getty Images / Paul Ellis

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров