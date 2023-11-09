Соратники писателя Захара Прилепина из нижегородского спецподразделения "Родня" взломали эфир украинского телеканала ICTV. В бегущей строке было запущено сообщение о смерти Владимира Зеленского с призывом к бойцам ВСУ сдаваться.

Подразделение "Родня" взломало эфир украинского телеканала ICTV. Видео © Telegram / Родня

"Говорят, если о чём-то сильно желаемом постоянно говорить вслух, есть шанс, что это сбудется. Мы решили к проверке этой теории привлечь всю Украину. Помог в этом эфир ICTV и бегущая строка", — сказано в телеграм-канале подразделения.

"Родня" также опубликовала видео с взломанной бегущей строкой. На кадрах видно, что во время речи ведущего зрителям демонстрировалось сообщение "об убийстве Владимира Зеленского и окружении Киева". Украинцев также призвали сложить оружие.

"Ждём, когда Киев станет нашим. Работаем дальше", — добавили в "Родне".

Известно, что это подразделение было создано писателем Захаром Прилепиным. На сайте "Родни" сказано, что главная её цель — внести весомый вклад в победу в специальной военной операции.