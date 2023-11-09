Российские хакеры взломали эфир украинского канала и написали об убийстве Зеленского
Подразделение "Родня" в эфире украинского ТВ сообщило об убийстве Зеленского
Соратники писателя Захара Прилепина из нижегородского спецподразделения "Родня" взломали эфир украинского телеканала ICTV. В бегущей строке было запущено сообщение о смерти Владимира Зеленского с призывом к бойцам ВСУ сдаваться.
Подразделение "Родня" взломало эфир украинского телеканала ICTV. Видео © Telegram / Родня
"Говорят, если о чём-то сильно желаемом постоянно говорить вслух, есть шанс, что это сбудется. Мы решили к проверке этой теории привлечь всю Украину. Помог в этом эфир ICTV и бегущая строка", — сказано в телеграм-канале подразделения.
"Родня" также опубликовала видео с взломанной бегущей строкой. На кадрах видно, что во время речи ведущего зрителям демонстрировалось сообщение "об убийстве Владимира Зеленского и окружении Киева". Украинцев также призвали сложить оружие.
"Ждём, когда Киев станет нашим. Работаем дальше", — добавили в "Родне".
Известно, что это подразделение было создано писателем Захаром Прилепиным. На сайте "Родни" сказано, что главная её цель — внести весомый вклад в победу в специальной военной операции.
Ранее Лайф рассказывал о том, что группировка пророссийски настроенных хакеров Killnet взломала сервисы крупнейших на Украине производителей алкоголя — Bayadera Group и Global Spirits. Полученные сведения призваны заставить украинских "водочных королей" отказаться от спонсирования ВСУ.
Telegram / Родня