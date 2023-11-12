На Западе испугались, что Киев отбился от рук и устраивает теракты в России
Sunday Times: Запад обеспокоен действиями СБУ по организации терактов в РФ
Спецслужбы Запада пытаются дистанцироваться от коллег с Украины, потому что Вашингтон и Лондон не готовы полностью погрузиться в украинский конфликт и оказаться в военной конфронтации с Москвой. Об этом сказал британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти журналистам газеты Sunday Times.
По его словам, западные специалисты перестали одобрять действия СБУ, которая стоит за организацией терактов в отношении военнослужащих, корреспондентов и политиков на российской территории. Всё это бросает тень именно на страны Запада, давая Москве повод на военный ответ.
"Кажется, в Москве по-прежнему считают, что украинцы делают то, что им говорит Запад… Опасения заключаются в том, что Москва может счесть атаки внутри страны марионеточными и предпринять ответные меры непосредственно против Запада", — пояснил Галеотти.
Эксперт уверен, что Киев отбился от рук и его решения перестали быть прозрачными и понятными. Он добавил, что Запад пытался взять под контроль решения киевского режима, но теперь время упущено и украинские власти не хотят реагировать на замечания партнёров. Также, добавил Галеотти, никакого реформирования СБУ проведено не было, хотя разговоры об этом велись.
Напомним, одним из последних терактов Украины стал подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко 8 ноября. Под днищем машины было заложено около одного килограмма взрывчатки. СК РФ возбудил уголовное дело. Ответственность за убийство депутата взяла на себя военная разведка Украины. 11 ноября в Луганске состоялось прощание с Филипоненко.
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