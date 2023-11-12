На Западе испугались, что Киев отбился от рук и устраивает теракты в России

Спецслужбы Запада пытаются дистанцироваться от коллег с Украины, потому что Вашингтон и Лондон не готовы полностью погрузиться в украинский конфликт и оказаться в военной конфронтации с Москвой. Об этом сказал британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти журналистам газеты Sunday Times.

По его словам, западные специалисты перестали одобрять действия СБУ, которая стоит за организацией терактов в отношении военнослужащих, корреспондентов и политиков на российской территории. Всё это бросает тень именно на страны Запада, давая Москве повод на военный ответ.

"Кажется, в Москве по-прежнему считают, что украинцы делают то, что им говорит Запад… Опасения заключаются в том, что Москва может счесть атаки внутри страны марионеточными и предпринять ответные меры непосредственно против Запада", — пояснил Галеотти.