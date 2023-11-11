СМИ: В России вырастет число терактов со стороны Украины, а виновато в этом НАТО
InfoBRICS: Украина прибегнет к терроризму против России из-за боевых неудач ВСУ
Непрекращающиеся неудачи ВСУ на фронте могут привести к росту числа террористических акций против России. Такой вариант развития событий предрёк обозреватель InfoBRICS Лукас Лейрос.
"В ближайшие месяцы ожидается ещё большее расширение масштабов украинского терроризма", — выразил он уверенность в статье.
По его мнению, на фоне провала "разрекламированного" контрнаступления ВСУ и сокращения помощи со стороны Запада у киевского режима с каждым днём остаётся всё меньше ресурсов для дальнейшего ведения боя. Самым верным решением в такой ситуации может быть капитуляция и мирное урегулирование конфликта, однако НАТО не позволяет Украине принимать условия Москвы.
"НАТО вынуждает украинцев продолжать невыигрышную войну. Поэтому Киев прибегает к терроризму, пытаясь "потревожить" россиян", — говорится в материале.
При этом журналист заявил, что российский ответ на террористические атаки Киева не заставит себя ждать. Вот только отразить его украинская сторона будет уже не в силах.
А ранее Лайф рассказывал о "закулисном" раздоре между Киевом и Вашингтоном. Причину провального контрнаступления ВСУ американские и украинские власти видят исключительно друг в друге и совершенно не стесняясь предъявляют обоюдные претензии. Так, США сетуют на ужасную организацию общевойскового наступления "в стиле НАТО", а Незалежная — на плохое качество поставленного оружия и его дефицит.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ