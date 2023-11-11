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11 ноября, 12:23

СМИ: В России вырастет число терактов со стороны Украины, а виновато в этом НАТО

InfoBRICS: Украина прибегнет к терроризму против России из-за боевых неудач ВСУ

Непрекращающиеся неудачи ВСУ на фронте могут привести к росту числа террористических акций против России. Такой вариант развития событий предрёк обозреватель InfoBRICS Лукас Лейрос.

"В ближайшие месяцы ожидается ещё большее расширение масштабов украинского терроризма", — выразил он уверенность в статье.

По его мнению, на фоне провала "разрекламированного" контрнаступления ВСУ и сокращения помощи со стороны Запада у киевского режима с каждым днём остаётся всё меньше ресурсов для дальнейшего ведения боя. Самым верным решением в такой ситуации может быть капитуляция и мирное урегулирование конфликта, однако НАТО не позволяет Украине принимать условия Москвы.

"НАТО вынуждает украинцев продолжать невыигрышную войну. Поэтому Киев прибегает к терроризму, пытаясь "потревожить" россиян", — говорится в материале.

При этом журналист заявил, что российский ответ на террористические атаки Киева не заставит себя ждать. Вот только отразить его украинская сторона будет уже не в силах.

В США предупредили НАТО о "бесподобной" российской ракете

В США предупредили НАТО о "бесподобной" российской ракете

А ранее Лайф рассказывал о "закулисном" раздоре между Киевом и Вашингтоном. Причину провального контрнаступления ВСУ американские и украинские власти видят исключительно друг в друге и совершенно не стесняясь предъявляют обоюдные претензии. Так, США сетуют на ужасную организацию общевойскового наступления "в стиле НАТО", а Незалежная — на плохое качество поставленного оружия и его дефицит.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Николь Вербер
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