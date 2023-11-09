В США предупредили НАТО о "бесподобной" российской ракете

Россия обладает зенитной ракетой, которая не имеет мировых аналогов. Речь идёт о загоризонтной ракете 40Н6. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine, отмечая, что РФ производит боеприпасов для средств противовоздушной обороны (ПВО) больше, чем все страны НАТО вместе взятые.

"Она (загоризонтная ракета 40Н6. — Прим. Лайфа) позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолёты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российской", — отмечают в издании.

Журналисты американского журнала назвали способности российской ракеты "бесподобными", пояснив, что изгиб поверхности планеты негативно влияет на способность зенитных ракет поражать цели на малой высоте на больших дистанциях.

Также авторы публикации отметили, что Россия обладает внушительным запасом зенитных ракет, ведь РФ способна восполнять свои запасы в рамках специальной военной операции на Украине и одновременно поставлять комплексы С-400 в Индию и Бразилию. По словам экспертов, Россия имеет перевес в производственных мощностях по выпуску ракет над всеми странами НАТО вместе взятыми.