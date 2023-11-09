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Опубликовано 9 ноября 2023, 02:38
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Полковник объяснил, в чём уникальность российского "летающего" танка в зоне СВО

Полковник Матвийчук: "Летающий" танк Т-80 незаменим в зоне СВО

Боевая работа экипажа танка Т-80 Западного военного округа (ЗВО) на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Боевая работа экипажа танка Т-80 Западного военного округа (ЗВО) на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Танк Т-80, а также его усовершенствованная версия (Т-80БВМ), которые называют "летающими", нельзя заменить в зоне СВО. Такое мнение выразил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Эксперт отметил уникальность данных боевых машин.

По его словам, долгое время Т-80 редко использовался, так как его запас хода всего 250–300 километров. Однако СВО показала, что у боевой машины есть перспективы. Она отлично подходит для разведки и противотанковой борьбы, так как имеет противотанковую 125-миллимитровую пушку, стреляющую управляемым реактивным снарядом на дальность до семи километров. Также танк оснащён газотурбинной установкой.

"Она интересна двумя моментами: когда танк наступает, его практически не слышно, потому что весь гул от турбины уходит назад. Второе — танк имеет очень маленький расход масла, но в то же время повышенный расход топлива", — рассказал Матвийчук в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт добавил, что производство Т-80 дешевле, чем Т-90, а по огневой мощи и приспособленности к боевым действиям на территории Украины он незаменим. Также Матвийчук подчеркнул, что этот танк не боится грязи, слякоти и морозов, так как его двигатель запускается в любую погоду. Кроме того, полковник в отставке считает, что Т-80 по огневой мощи и маневренности превосходит американский Abrams.

В России снова будут производить танки Т-80
В России снова будут производить танки Т-80

Ранее Лайф писал, что в Китае высоко оценили эффективность российских "летающих" танков, которые зарекомендовали себя на полях СВО. Бронемашина может не только совершать высокоскоростные манёвры, но и работать даже при довольно низких температурах, подметил эксперт из КНР.

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Анатолий Симоненко
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