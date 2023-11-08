Внезапный удар: Полковник рассказал, почему США боятся российской "Булавы"
Полковник в отставке Кнутов: Российская ракета "Булава" наносит удар внезапно
США и страны Запада опасаются боевого дежурства российских подлодок "Борей", которые носят ракеты "Булава". Это связано с незаметностью данного типа вооружения, заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.
"Ракета "Булава" расположена на атомной подводной лодке, а атомные подводные лодки несут боевое дежурство в различных регионах Мирового океана, а где конкретно — неизвестно. У США есть большие опасения из-за того, что наши лодки "Борей" также и малошумные, их не так просто обнаружить, засечь", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".
Эксперт добавил, что удар может быть нанесён внезапно. Причём у такой высокоточной ракеты есть достаточно мощная боевая часть — за счёт этого она поражает сразу несколько целей. Кроме того, "Булава" имеет высокую дальность, подчеркнул специалист.
Ранее Лайф писал, что новый атомный подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты "Булава". Видео запуска показало Министерство обороны РФ.
ТАСС / Минобороны РФ