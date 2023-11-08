Внезапный удар: Полковник рассказал, почему США боятся российской "Булавы"

"Ракета "Булава" расположена на атомной подводной лодке, а атомные подводные лодки несут боевое дежурство в различных регионах Мирового океана, а где конкретно — неизвестно. У США есть большие опасения из-за того, что наши лодки "Борей" также и малошумные, их не так просто обнаружить, засечь", — отметил он в беседе с "Лентой.ру".