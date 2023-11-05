Крейсер "Император Александр III" выполнил пуск "Булавы" по полигону Кура
МО РФ: Крейсер "Император Александр III" провёл испытания по запуску ракет
Новый атомный подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты "Булава". Видео успешного запуска ракеты с борта подлодки опубликовано в телеграм-канале Министерства обороны.
Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск баллистической ракеты. Видео © t.me / Минобороны РФ
По информации ведомства, стрельба осуществлялась из подводного положения и проходила в штатном режиме. В результате крейсер, находившийся в акватории Белого моря, успешно поразил цель на полигоне Кура, расположенном на полуострове Камчатка.
"Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приёме крейсера в состав военно-морского флота", — отметили представители Минобороны РФ.
Тем временем командование глобальных ударов США (AFGSC) сообщило о неудачном завершении тестового пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Там заявили, что носитель ядерного заряда пришлось уничтожать в воздухе из-за "аномалии".
t.me / Минобороны РФ