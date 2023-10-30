В Кремле согласились с предупреждением Шойгу о повышенной угрозе ядерной войны с США

В Кремле разделяют позицию министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что курс Запада на эскалацию конфликта с Россией создаёт риск противостояния ядерных держав. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

Напомним, сегодня Шойгу заявил о том, что политика западных государств на обострение конфликта с Россией чревата столкновением ядерных держав. Он добавил, что Вашингтон и НАТО всё ещё надеются на то, что смогут подорвать безопасность России и "лишить нас воли к сопротивлению".