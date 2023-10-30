Регион

Уведомления отключены

30 октября, 10:22

В Кремле согласились с предупреждением Шойгу о повышенной угрозе ядерной войны с США

Песков: В Кремле разделяют позицию Шойгу о курсе Запада на конфликт с Россией

В Кремле разделяют позицию министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что курс Запада на эскалацию конфликта с Россией создаёт риск противостояния ядерных держав. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

"Мы абсолютно солидарны со словами министра обороны", — сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Шойгу рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии

Шойгу рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии

Напомним, сегодня Шойгу заявил о том, что политика западных государств на обострение конфликта с Россией чревата столкновением ядерных держав. Он добавил, что Вашингтон и НАТО всё ещё надеются на то, что смогут подорвать безопасность России и "лишить нас воли к сопротивлению".

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров