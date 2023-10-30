Шойгу: Линия Запада на эскалацию с Россией угрожает столкновением ядерных держав
Политика западных государств на обострение конфликта с Россией чревата столкновением ядерных держав. Такое предупреждение сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", — сообщил он в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
Шойгу подчеркнул, что Вашингтон и НАТО всё ещё надеются на то, что смогут подорвать безопасность России и "лишить нас воли к сопротивлению". Однако, по словам министра, ситуация в зоне спецоперации ярко демонстрирует бесперспективность этих планов.
Также в ходе выступления Шойгу сообщил, что украинская армия лишилась более 90 тысяч солдат с начала широко разрекламированного наступления, но никаких успехов так и не достигла. ВС РФ, в свою очередь, продолжают методично и уверенно выполнять поставленные задачи и обеспечивать безопасность мирных жителей, подчеркнул глава Минобороны.
t.me / Минобороны РФ