Шойгу: Линия Запада на эскалацию с Россией угрожает столкновением ядерных держав

Политика западных государств на обострение конфликта с Россией чревата столкновением ядерных держав. Такое предупреждение сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несёт угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", — сообщил он в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

Шойгу подчеркнул, что Вашингтон и НАТО всё ещё надеются на то, что смогут подорвать безопасность России и "лишить нас воли к сопротивлению". Однако, по словам министра, ситуация в зоне спецоперации ярко демонстрирует бесперспективность этих планов.