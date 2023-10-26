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26 октября, 19:30

Путин пообещал поддержку проекту разработки космического ядерного буксира

<p>Глава государства Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Глава государства Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Проект по разработке атомной энергетической установки для космических аппаратов получит поддержку. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли.

В ходе совещания заместитель начальника отделения — начальник сектора конструкторского бюро "Арсенал" Юрий Новиков поинтересовался о возможности государственной поддержки проекта по созданию атомной энергетической установки для космических аппаратов. Новиков уточнил, что мощность такого сооружения составит 0,5 МВт.

"Можете. <…> Реалии заключаются в том, о чём вы сказали, а именно в том, что мы первые по этому направлению, а все остальные у нас за спиной, мы впереди. Тема очень важная. Сейчас тоже на выставке об этом <…> говорили", — заверил Путин.

Как сообщил президент, интерес к сотрудничеству по этому проекту проявляют и многие партнёры. Путин подчеркнул, что такая установка будет нужна России для освоения космического пространства. Кроме того, мощный источник энергии может потребоваться и для лунных программ.

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Ранее президент Владимир Путин провёл встречу с молодыми учёными в Королёве. В ходе неё глава государства подчеркнул, что без развития космической отрасли страны не могут претендовать на высокий статус на мировой арене. Также Путин пообещал специалистам, что проработает вопрос о предоставлении им льгот на приобретение жилья.

Александр Юнашев
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