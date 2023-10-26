Путин пообещал поддержку проекту разработки космического ядерного буксира

Проект по разработке атомной энергетической установки для космических аппаратов получит поддержку. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли.

В ходе совещания заместитель начальника отделения — начальник сектора конструкторского бюро "Арсенал" Юрий Новиков поинтересовался о возможности государственной поддержки проекта по созданию атомной энергетической установки для космических аппаратов. Новиков уточнил, что мощность такого сооружения составит 0,5 МВт.

"Можете. <…> Реалии заключаются в том, о чём вы сказали, а именно в том, что мы первые по этому направлению, а все остальные у нас за спиной, мы впереди. Тема очень важная. Сейчас тоже на выставке об этом <…> говорили", — заверил Путин.

Как сообщил президент, интерес к сотрудничеству по этому проекту проявляют и многие партнёры. Путин подчеркнул, что такая установка будет нужна России для освоения космического пространства. Кроме того, мощный источник энергии может потребоваться и для лунных программ.