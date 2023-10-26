Путин: Статус стран будет зависеть от развития космической сферы
Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов
Высокий статус отдельных стран невозможен без развития космической отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в начале встречи с молодыми учёными.
"И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития — без космоса невозможно", — подчеркнул Путин, добавив, что учёные работают в очень перспективной отрасли.
Глава государства отметил, что космическая отрасль — довольно специфическая и сложная, поэтому он выразил готовность выслушать предложения специалистов и их идеи о том, как лучше организовать работу отрасли и чем помочь со стороны государства.
Напомним, ранее в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном Владимир Путин заявлял, что Россия гордится тем, как развивается её космическая отрасль.