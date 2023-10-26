Путин: Статус стран будет зависеть от развития космической сферы

Высокий статус отдельных стран невозможен без развития космической отрасли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в начале встречи с молодыми учёными.

"И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития — без космоса невозможно", — подчеркнул Путин, добавив, что учёные работают в очень перспективной отрасли.

Глава государства отметил, что космическая отрасль — довольно специфическая и сложная, поэтому он выразил готовность выслушать предложения специалистов и их идеи о том, как лучше организовать работу отрасли и чем помочь со стороны государства.