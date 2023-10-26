Путин вспомнил о докладе главы "Роскосмоса" после крушения "Луны-25"

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил президенту РФ Владимиру Путину причины сбоя автоматической станции "Луна-25". Об этом российский лидер рассказал на встрече с молодыми учёными страны в РКК "Энергия".

В рамках беседы один из специалистов в ракетно-космической отрасли пожаловался российскому лидеру на чрезмерную бюрократию, которая негативно сказывается на результатах работ. В ответ Путин подчеркнул, что даже избыточное регулирование не гарантирует избавления от аварий, подобных крушению "Луны-25".