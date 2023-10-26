Путин вспомнил о докладе главы "Роскосмоса" после крушения "Луны-25"
Путин заявил, что глава "Роскосмоса" назвал ему причины аварии модуля "Луна-25"
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил президенту РФ Владимиру Путину причины сбоя автоматической станции "Луна-25". Об этом российский лидер рассказал на встрече с молодыми учёными страны в РКК "Энергия".
В рамках беседы один из специалистов в ракетно-космической отрасли пожаловался российскому лидеру на чрезмерную бюрократию, которая негативно сказывается на результатах работ. В ответ Путин подчеркнул, что даже избыточное регулирование не гарантирует избавления от аварий, подобных крушению "Луны-25".
"(Юрий Борисов. — Прим. Лайфа) уже доложил, что в принципе понятно, что там произошло. Это всё произошло, несмотря на это регулирование", — констатировал глава государства.
Напомним, "Луна-25" должна была стать первым в истории России аппаратом, который сел на Южном полюсе естественного спутника Земли. Запуск с космодрома Восточный состоялся 11 августа, а 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту и прислала первые снимки. Однако 19 августа связь с аппаратом прервалась, после чего он разбился о поверхность Луны. "Роскосмос" назвал причину крушения аппарата. Позже глава ведомства Юрий Борисов не исключил отправку новой лунной миссии. Уже сейчас учёные ведут работы над следующей космической экспедицией.