"Роскосмос" назвал основную причину крушения "Луны-25"

Авария автоматической станции "Луна-25" в августе 2023 года произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

"Наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", — заявили в госкорпорации.

Из-за того, что в бортовой комплекс приходили нулевые сигналы с акселерометров, при выдаче корректирующего импульса не получилось зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигателей.