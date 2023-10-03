"Роскосмос" назвал основную причину крушения "Луны-25"
Авария "Луны-25" произошла из-за нештатной работы бортового комплекса управления
Авария автоматической станции "Луна-25" в августе 2023 года произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления. Об этом сообщили в "Роскосмосе".
"Наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", — заявили в госкорпорации.
Из-за того, что в бортовой комплекс приходили нулевые сигналы с акселерометров, при выдаче корректирующего импульса не получилось зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигателей.
При этом ранее в "Роскосмосе" рассказывали, что авария могла произойти из-за того, что двигательная установка станции "Луна-25" в ходе коррекции орбиты проработала дольше необходимого: речь идёт о 127 секундах вместо запланированных 84.
Напомним, "Луна-25" должна была стать первым в истории России аппаратом, который сел на Южном полюсе естественного спутника Земли. Запуск с космодрома Восточный состоялся 11 августа, а 16 августа "Луна-25" вышла на орбиту и прислала первые снимки. Однако 19 августа связь с аппаратом прервалась, после чего он разбился о поверхность Луны. Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов не исключил отправку новой лунной миссии.