Данные "Луны-26" помогут выбрать место посадки "Луны-27"
Данные планирующегося к запуску орбитального аппарата "Луна-26" помогут определить район посадки следующей миссии. Об этом сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы академик Лев Зелёный.
"У нас предварительно выбрано несколько районов посадки "Луны-27", более точный выбор мы сможем сделать в том числе благодаря данным, которые получим с "Луны-26", — рассказал он ТАСС.
Космический аппарат будет находиться на полярной окололунной орбите и выполнять научные задачи: картографирование минералогического состава поверхности спутника Земли, картирование распределения в его грунте водяного льда и другие. Предполагается также, что с его помощью будут отработаны технологии высокоточной и безопасной посадки на Луну и исследованы районы её Южного полюса.
Напомним, автоматическая межпланетная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Она должна была сесть на Южном полюсе естественного спутника Земли, став первым лунным аппаратом в истории современной России. Станция 16 августа вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности, однако уже 19 августа около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась.
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