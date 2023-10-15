Данные "Луны-26" помогут выбрать место посадки "Луны-27"

"У нас предварительно выбрано несколько районов посадки "Луны-27", более точный выбор мы сможем сделать в том числе благодаря данным, которые получим с "Луны-26", — рассказал он ТАСС.

Космический аппарат будет находиться на полярной окололунной орбите и выполнять научные задачи: картографирование минералогического состава поверхности спутника Земли, картирование распределения в его грунте водяного льда и другие. Предполагается также, что с его помощью будут отработаны технологии высокоточной и безопасной посадки на Луну и исследованы районы её Южного полюса.