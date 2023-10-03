Глава "Роскосмоса" Борисов: "Луну-26" и "Луну-27" могут запустить раньше срока

Новые российские межпланетные миссии "Луна-26" и "Луна-27" могут быть направлены к спутнику Земли раньше запланированного срока. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он подчеркнул, что в госкорпорации полны решимости продолжить лунную программу.