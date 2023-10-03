Глава "Роскосмоса" Борисов: "Луну-26" и "Луну-27" могут запустить раньше срока
Новые российские межпланетные миссии "Луна-26" и "Луна-27" могут быть направлены к спутнику Земли раньше запланированного срока. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он подчеркнул, что в госкорпорации полны решимости продолжить лунную программу.
"Рассматриваем возможность сдвинуть миссии "Луны-26" и "Луны-27" влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты", — сказал Борисов в разговоре с журналистами.
Напомним, автоматическая межпланетная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. Если бы всё прошло штатно, то она села бы на Южном полюсе естественного спутника Земли, став первым лунным аппаратом в истории современной России. Так, 16 августа станция вышла на орбиту Луны и прислала первые снимки её поверхности, однако уже 19 августа около 14:57 мск связь с космическим аппаратом прервалась.
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