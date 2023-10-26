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26 октября, 18:47

Путин пообещал подумать о льготной ипотеке для работников космической отрасли

В ходе встречи с президентом РФ молодые учёные пожаловались на неподъёмные ставки по ипотеке, тогда Владимир Путин пообещал проработать вопрос о льготах на покупку жилья для работников космической отрасли.

Участница встречи рассказала, что они с мужем пытались взять ипотеку, но сумма первоначального взноса мала, а процент высокий — больше 14%. Глава государства согласился, что это многовато.

"Многовато — 14%. Хотя мы создали целую шкалу начиная от 2% под отдельные категории для отдельных регионов. Но для космической отрасли должна быть своя система льгот. Нам нужно кадры удерживать, молодых специалистов. А жильё — это один из фундаментальных показателей привлекательности работы", — подчеркнул Путин.

Путин заявил, что Россия гордится развитием своей космической отрасли

Путин заявил, что Россия гордится развитием своей космической отрасли

Напомним, в ходе этой встречи президент заявил, что высокий статус отдельных стран невозможен без развития космической отрасли.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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