Путин пообещал подумать о льготной ипотеке для работников космической отрасли

В ходе встречи с президентом РФ молодые учёные пожаловались на неподъёмные ставки по ипотеке, тогда Владимир Путин пообещал проработать вопрос о льготах на покупку жилья для работников космической отрасли.

Участница встречи рассказала, что они с мужем пытались взять ипотеку, но сумма первоначального взноса мала, а процент высокий — больше 14%. Глава государства согласился, что это многовато.

"Многовато — 14%. Хотя мы создали целую шкалу начиная от 2% под отдельные категории для отдельных регионов. Но для космической отрасли должна быть своя система льгот. Нам нужно кадры удерживать, молодых специалистов. А жильё — это один из фундаментальных показателей привлекательности работы", — подчеркнул Путин.