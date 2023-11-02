В США неудачно испытали межконтинентальную ядерную ракету, уничтожив её в воздухе

Командование глобальных ударов США (AFGSC) сообщило о неудачном завершении тестового пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Носитель ядерного заряда пришлось уничтожать в воздухе из-за "аномалии", сказано в заявлении.

По информации военных, испытания МБР проводились в ночь на 1 ноября на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии. Целью пуска являлась демонстрация готовности ядерных сил Соединённых Штатов, подчеркнули в AFGSC.