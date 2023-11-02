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1 ноября, 22:41

В США неудачно испытали межконтинентальную ядерную ракету, уничтожив её в воздухе

Военные США подорвали МБР Minuteman III в воздухе из-за аномалии на испытаниях

Командование глобальных ударов США (AFGSC) сообщило о неудачном завершении тестового пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Носитель ядерного заряда пришлось уничтожать в воздухе из-за "аномалии", сказано в заявлении.

По информации военных, испытания МБР проводились в ночь на 1 ноября на базе космических сил Ванденберг в Калифорнии. Целью пуска являлась демонстрация готовности ядерных сил Соединённых Штатов, подчеркнули в AFGSC.

"Невооружённая МБР Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по тихоокеанскому времени США из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска", — отчиталось Командование глобальных ударов США.

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А вот российские испытания стратегического вооружения завершаются более удачно, рассказывал Лайф ранее. Так, недавно ВС РФ успешно протестировали ракету "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Кроме того, в рамках учений отработано нанесение массированного удара с использованием оружия массового поражения.

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Freepik / DoD Inspector General

Илья Пушкарев
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