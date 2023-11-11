Во Дворце культуры им. Ленина в Луганске состоялась церемония прощания с депутатом Народного совета ЛНР от ЛДПР и бывшим начальником управления Народной милиции и представительства республики в СЦКК Михаилом Филипоненко, который погиб в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

В Луганске простились с депутатом Филипоненко, который погиб при подрыве авто. Видео © t.me / ЛуганскИнформЦентр Z

Проводить его в последний пусть пришли не только родные близкие, но и боевые товарищи, коллеги, а также глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства республики Сергей Козлов.

"Мы простились с нашим товарищем, с коллегой по оружию. С 2014 года вместе. Вместе строили республику, поднимались против киевского режима. Михаил Юрьевич поднимал нашу Народную милицию", — сказал Пасечник журналистам.