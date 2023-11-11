В Луганске простились с депутатом Филипоненко, который погиб при подрыве авто
Церемония прощания с депутатом Народного совета Михаилом Филипоненко прошла в Луганске. Обложка © Луганский информационный центр
Во Дворце культуры им. Ленина в Луганске состоялась церемония прощания с депутатом Народного совета ЛНР от ЛДПР и бывшим начальником управления Народной милиции и представительства республики в СЦКК Михаилом Филипоненко, который погиб в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщил Луганский информационный центр.
В Луганске простились с депутатом Филипоненко, который погиб при подрыве авто. Видео © t.me / ЛуганскИнформЦентр Z
Проводить его в последний пусть пришли не только родные близкие, но и боевые товарищи, коллеги, а также глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства республики Сергей Козлов.
"Мы простились с нашим товарищем, с коллегой по оружию. С 2014 года вместе. Вместе строили республику, поднимались против киевского режима. Михаил Юрьевич поднимал нашу Народную милицию", — сказал Пасечник журналистам.
Глава республики напомнил, что погибший принимал активное участие в ходе Минских переговоров, а также назвал большой утратой его внезапный уход. Вместе с тем Пасечник заверил, что для поисков виновных в смерти Филипоненко делается всё необходимое. Также оказывается помощь его семье.
Как уже рассказывал Лайф, о смерти депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко стало известно 8 ноября. Он погиб в результате подрыва автомобиля. Взрывчатка сдетонировала под его днищем, было заложено около одного килограмма. Причём это уже не первое покушение. Ещё в 2021 году неизвестные таким же способом планировали убить политика, однако тот чудом уцелел. В этот раз ему уже не так повезло. СК РФ возбудил уголовное дело. Ответственность за убийство депутата взяла на себя военная разведка Украины.