Убитого Киевом депутата Филипоненко запомнили как одного из идеологов интеграции ЛНР в РФ
Подполковник Марочко: Филипоненко сделал многое для вступления ЛНР в состав РФ
Погибший в Луганске депутат Народного cовета ЛНР Михаил Филипоненко сделал очень многое для вступления республики в состав Российской Федерации, считает подполковник в отставке Андрей Марочко.
Он познакомился с Филипоненко девять лет назад, когда они оба служили в рядах ополчения.
"Он служил в моём подразделении — это третий десантный Станично-Луганский батальон. Потом, когда была создана Народная милиция, ушёл в начальники штаба второй бригады. Я пошёл в управление Народной милиции. Мы общались долгое время, у нас были частые встречи по рабочим моментам. Михаил Юрьевич впоследствии стал начальником СЦКК в ЛНР, естественно, сделал очень много для того, чтобы мы добились того, чего хотели, — вступления ЛНР в состав РФ", — приводит его слова Ura.ru.
Напомним, сегодня, 8 ноября, Михаил Филипоненко погиб в результате подрыва автомобиля. СК России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрывчатка сдетонировала под днищем машины. Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата.
ТАСС / Александр Река