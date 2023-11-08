Убитого Киевом депутата Филипоненко запомнили как одного из идеологов интеграции ЛНР в РФ

Он познакомился с Филипоненко девять лет назад, когда они оба служили в рядах ополчения.

"Он служил в моём подразделении — это третий десантный Станично-Луганский батальон. Потом, когда была создана Народная милиция, ушёл в начальники штаба второй бригады. Я пошёл в управление Народной милиции. Мы общались долгое время, у нас были частые встречи по рабочим моментам. Михаил Юрьевич впоследствии стал начальником СЦКК в ЛНР, естественно, сделал очень много для того, чтобы мы добились того, чего хотели, — вступления ЛНР в состав РФ", — приводит его слова Ura.ru.