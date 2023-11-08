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8 ноября, 13:02

Убитого Киевом депутата Филипоненко запомнили как одного из идеологов интеграции ЛНР в РФ

Подполковник Марочко: Филипоненко сделал многое для вступления ЛНР в состав РФ

Погибший в Луганске депутат Народного cовета ЛНР Михаил Филипоненко сделал очень многое для вступления республики в состав Российской Федерации, считает подполковник в отставке Андрей Марочко.

Он познакомился с Филипоненко девять лет назад, когда они оба служили в рядах ополчения.

"Он служил в моём подразделении — это третий десантный Станично-Луганский батальон. Потом, когда была создана Народная милиция, ушёл в начальники штаба второй бригады. Я пошёл в управление Народной милиции. Мы общались долгое время, у нас были частые встречи по рабочим моментам. Михаил Юрьевич впоследствии стал начальником СЦКК в ЛНР, естественно, сделал очень много для того, чтобы мы добились того, чего хотели, — вступления ЛНР в состав РФ", — приводит его слова Ura.ru.

СК раскрыл детали подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко

СК раскрыл детали подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко

Напомним, сегодня, 8 ноября, Михаил Филипоненко погиб в результате подрыва автомобиля. СК России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрывчатка сдетонировала под днищем машины. Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата.

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ТАСС / Александр Река

Ян Поланин
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