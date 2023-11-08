СК раскрыл детали подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко
СК возбудил дело после подрыва авто депутата Народного совета ЛНР Филипоненко
После подрыва машины депутата Народного совета Луганской Народной Республики Михаила Филипоненко, который погиб в результате случившегося, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Следователи осматривают место подрыва машины экс-главы управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Видео © Telegram / Следком
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ "Террористический акт", ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", ч. 1 ст. 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", — отметили в СК.
Сейчас правоохранители осматривают место случившегося. По данным СК, взрывчатка сдетонировала под днищем автомобиля. При этом ТАСС сообщает, что взрывное устройство заложили под сиденье водителя.
Как сообщал Лайф, о смерти экс-начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко ранее заявил луганский депутат Юрий Юров. Напомним, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко уже совершали покушение. Инцидент произошёл возле здания Представительства ЛНР в СЦКК. Тогда тоже взорвали его машину, однако сам он чудом уцелел.
Telegram / Следком