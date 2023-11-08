СК раскрыл детали подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко

После подрыва машины депутата Народного совета Луганской Народной Республики Михаила Филипоненко, который погиб в результате случившегося, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Следователи осматривают место подрыва машины экс-главы управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Видео © Telegram / Следком

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ "Террористический акт", ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", ч. 1 ст. 223.1 УК РФ "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", — отметили в СК.

Сейчас правоохранители осматривают место случившегося. По данным СК, взрывчатка сдетонировала под днищем автомобиля. При этом ТАСС сообщает, что взрывное устройство заложили под сиденье водителя.