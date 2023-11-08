Депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко взорвали в машине

"Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате чего депутат Народного совета получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Напомним, что о смерти экс-начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко ранее сообщил луганский депутат Юрий Юров. При этом 21 февраля 2022 года на Филипоненко уже совершали покушение. Инцидент произошёл возле здания Представительства ЛНР в СЦКК. Тогда тоже взорвали его машину, но сам он чудом уцелел.