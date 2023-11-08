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8 ноября, 07:41
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Депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко взорвали в машине

<p>Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Обложка © ТАСС / Александр Река</p>

Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. Обложка © ТАСС / Александр Река

Депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко получил смертельные травмы в результате подрыва автомобиля. Информацию подтвердил сын депутата, Иван Филипоненко, сообщает телеграм-канал Луганскинформцентр Z.

"Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате чего депутат Народного совета получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

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Напомним, что о смерти экс-начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко ранее сообщил луганский депутат Юрий Юров. При этом 21 февраля 2022 года на Филипоненко уже совершали покушение. Инцидент произошёл возле здания Представительства ЛНР в СЦКК. Тогда тоже взорвали его машину, но сам он чудом уцелел.

Дарья Нарыкова
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