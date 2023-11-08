В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко

В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, экс-начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом сообщил луганский депутат Юрий Юров. Обстоятельства гибели он не раскрыл.

"Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко", — написал Юров в телеграм-канале.

Он напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко уже совершали покушение. Тогда возле здания Представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина, но сам он чудом уцелел.