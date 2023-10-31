ФСБ: Состояние пережившего покушение Олега Царёва удовлетворительное

Состояние бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, на которого несколько дней назад было совершено покушение в Крыму, удовлетворительное. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"В отношении Царёва О. А. и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности. В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное", — рассказали там.