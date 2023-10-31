ФСБ: Состояние пережившего покушение Олега Царёва удовлетворительное
Олег Царёв. Обложка © ТАСС / Михаил Почуев
Состояние бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва, на которого несколько дней назад было совершено покушение в Крыму, удовлетворительное. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"В отношении Царёва О. А. и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности. В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное", — рассказали там.
Также в ведомстве сообщили о задержании соучастника покушения — 46-летнего жителя крымской Ялты. Он по заданию СБУ организовал слежку за политиком, оборудовал тайник со средствами поражения и в дальнейшем применил их в преступлении. Мужчина во всём признался.
Напомним, 27 октября в Крыму было совершено покушение на Олега Царёва, исполнитель выстрелил в политика. По словам родственников, в него выпустили две пули. Возбуждено уголовное дело. Чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.