Американские власти продвигают свою ставленницу на высокий пост на Украине. Речь идёт о после Незалежной в США Оксане Маркаровой, считает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Своё предсказание он сделал до покушения в Крыму.

По словам экс-нардепа, американцы хотят сделать Маркарову премьер-министром Незалежной, убрав с поста Дениса Шмыгаля. Как отметил Царёв, украинский посол старательно работает, пытаясь всячески угодить Вашингтону. При этом она неплохо разбирается в финансовой сфере.

"Маркарова… Запомните эту фамилию. Всё, о чём мы с вами говорим в эфире, через какое-то время реализуется в действительности", — сказал ранее Царёв в беседе с "Царьградом".