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28 октября, 13:28

"Запомните эту фамилию": Царёв ещё до покушения сделал важное предсказание об Украине

Экс-депутат Рады Царёв: США посадят Маркарову в кресло премьера Украины

Американские власти продвигают свою ставленницу на высокий пост на Украине. Речь идёт о после Незалежной в США Оксане Маркаровой, считает бывший депутат Верховной рады Олег Царёв. Своё предсказание он сделал до покушения в Крыму.

По словам экс-нардепа, американцы хотят сделать Маркарову премьер-министром Незалежной, убрав с поста Дениса Шмыгаля. Как отметил Царёв, украинский посол старательно работает, пытаясь всячески угодить Вашингтону. При этом она неплохо разбирается в финансовой сфере.

"Маркарова… Запомните эту фамилию. Всё, о чём мы с вами говорим в эфире, через какое-то время реализуется в действительности", — сказал ранее Царёв в беседе с "Царьградом".

Однако на этом давление Запада на киевскую власть не закончится, подчеркнул экс-нардеп. По его мнению, не исключены замены руководителей во всех крупных украинских госкорпорациях, а также усиление антикоррупционных органов.

Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царёва операцией СБУ

Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царёва операцией СБУ

Напомним, в пятницу, 27 октября, в Крыму было совершено покушение на Олега Царёва. В политика стреляли, сейчас он находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Родственники пострадавшего подтвердили эту информацию и добавили, что всего было два выстрела. Возбуждено уголовное дело. Чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.

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ТАСС / AP / Patrick Semansky

Наталья Исакова
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