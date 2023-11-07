Царёв впервые после покушения вышел на связь и заявил, что преступники "за всё ответят"

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв впервые вышел на связь после пережитого покушения и предупредил, что "террористов никто бояться не будет, пускай они боятся". Заявление прозвучало в интервью RT.

Первое интервью Олега Царёва после покушения. Видео © Telegram / RT

Подробностей произошедшего с ним политик раскрывать не стал, сославшись на то, что ведётся следствие. Он лишь отметил, что в расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников. Царёв заверил, что чувствует себя хорошо. Помощь ему оказывают в одном из ведомственных медицинских учреждений.

"Рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной", — сказал Царёв.