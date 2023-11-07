Царёв впервые после покушения вышел на связь и заявил, что преступники "за всё ответят"
Олег Царёв: В расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв впервые вышел на связь после пережитого покушения и предупредил, что "террористов никто бояться не будет, пускай они боятся". Заявление прозвучало в интервью RT.
Первое интервью Олега Царёва после покушения. Видео © Telegram / RT
Подробностей произошедшего с ним политик раскрывать не стал, сославшись на то, что ведётся следствие. Он лишь отметил, что в расследовании покушения помогли камеры и показания сотрудников. Царёв заверил, что чувствует себя хорошо. Помощь ему оказывают в одном из ведомственных медицинских учреждений.
"Рано или поздно им придётся ответить за то, что они сделали. За покушение, за акты террора, за войну, за то, что они сделали с Украиной", — сказал Царёв.
Напомним, 27 октября в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика дважды выстрелили, с тяжёлыми ранениями он поступил в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Кроме того, ФСБ уже задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты. Он по заданию СБУ организовал слежку за политиком, оборудовал тайник со средствами поражения и в дальнейшем применил их в преступлении. Мужчина во всём признался.
О том, чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.