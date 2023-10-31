В покушении на Царёва увидели явный почерк "Службы бандитов" Украины

Причастность Службы безопасности Украины к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царёва в Крыму не вызывает сомнений, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, подобные действия направлены на дестабилизацию и запугивание — за основу СБУ взяли методы, прописанные американскими и британскими спецслужбами.

"У меня не было сомнений с самого начала: это фирменный почерк СБУ. Она сначала превратилась в Службу бандеризации Украины, а потом — в Службу бандитов и убийц. Вполне логично. Поэтому, совершая теракты, ведёт запрещённые методы террористической деятельности, превращая постукраинское пространство в террористическое злокачественное новообразование", — отметил Рогов в беседе с телеканалом "360".

По словам политика, пока контакты с Царёвым ограничены, но известно, что экс-депутат идёт на поправку.

"Состояние такое, что, слава богу, жить будет. Попросили без подробностей, кроме того, что всё нормально, он под охраной, безопасность его обеспечивается", — добавил Рогов.