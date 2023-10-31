В покушении на Царёва увидели явный почерк "Службы бандитов" Украины
Рогов рассказал о состоянии Царёва после покушения: Жить будет
Причастность Службы безопасности Украины к покушению на экс-депутата Верховной рады Олега Царёва в Крыму не вызывает сомнений, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, подобные действия направлены на дестабилизацию и запугивание — за основу СБУ взяли методы, прописанные американскими и британскими спецслужбами.
"У меня не было сомнений с самого начала: это фирменный почерк СБУ. Она сначала превратилась в Службу бандеризации Украины, а потом — в Службу бандитов и убийц. Вполне логично. Поэтому, совершая теракты, ведёт запрещённые методы террористической деятельности, превращая постукраинское пространство в террористическое злокачественное новообразование", — отметил Рогов в беседе с телеканалом "360".
По словам политика, пока контакты с Царёвым ограничены, но известно, что экс-депутат идёт на поправку.
"Состояние такое, что, слава богу, жить будет. Попросили без подробностей, кроме того, что всё нормально, он под охраной, безопасность его обеспечивается", — добавил Рогов.
Напомним, 27 октября в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика дважды выстрелили, с тяжёлыми ранениями он поступил в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. Кроме того, ФСБ уже задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты. Он по заданию СБУ организовал слежку за политиком, оборудовал тайник со средствами поражения и в дальнейшем применил их в преступлении. Мужчина во всём признался.
О том, чем известен Олег Царёв, читайте в материале Лайфа.
LIFE / Владимир Суворов