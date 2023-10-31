"Ты не переживай": Опубликован разговор с СБУ мужчины, задержанного за покушение на Царёва

Куратор из СБУ советовал координатору покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва "не переживать" и утверждал, что их разговор нельзя прослушать. Однако это не так, запись общения была опубликована ФСБ России.

Задержание, допрос и разговор с СБУ задержанного за покушение на Олега Царёва жителя Ялты. Видео © Telegram / Zvezdanews

"Ты не переживай, всё нормально, к тебе вопросов нет и не должно быть. Возьми телефон, поставь на все мессенджеры пароль, это будет как отдельная защита. Будь готов к тому, что тебя будут опрашивать, это нормально, опрашивают всех. Тем более что ты там был", — говорит мужчина с украинским акцентом.

По словам сотрудника украинских спецслужб, никто якобы не знает об их общении и не мог их прослушать, это "железобетонный факт". Главное, уверяет мужчина, не переживать и гнуть свою линию.