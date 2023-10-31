"Ты не переживай": Опубликован разговор с СБУ мужчины, задержанного за покушение на Царёва
ФСБ: В СБУ успокаивали соучастника покушения на Царёва и просили не переживать
Куратор из СБУ советовал координатору покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва "не переживать" и утверждал, что их разговор нельзя прослушать. Однако это не так, запись общения была опубликована ФСБ России.
Задержание, допрос и разговор с СБУ задержанного за покушение на Олега Царёва жителя Ялты. Видео © Telegram / Zvezdanews
"Ты не переживай, всё нормально, к тебе вопросов нет и не должно быть. Возьми телефон, поставь на все мессенджеры пароль, это будет как отдельная защита. Будь готов к тому, что тебя будут опрашивать, это нормально, опрашивают всех. Тем более что ты там был", — говорит мужчина с украинским акцентом.
По словам сотрудника украинских спецслужб, никто якобы не знает об их общении и не мог их прослушать, это "железобетонный факт". Главное, уверяет мужчина, не переживать и гнуть свою линию.
Также в ФСБ показали кадры задержания, обыска и допроса мужчины. Видно, что у него дома нашли, в частности, взрывчатые вещества. На допросе пособник Украины во всём сознался.
Версии нападения: Кто совершил покушение на сторонника Русского мира украинского политика Олега Царёва
Напомним, 27 октября в Крыму было совершено покушение на Олега Царёва, исполнитель выстрелил в него два раза. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в ФСБ, состояние политика удовлетворительное. А сегодня задержали соучастника покушения, он во всём сознался.
Telegram / Zvezdanews