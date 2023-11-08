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8 ноября, 12:21

Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата Народного совета ЛНР

ГУР взяло ответственность за подрыв автомобиля депутата ЛНР Филипоненко

<p>Михаил Филипоненко. Обложка © Telegram / ГУР Украины</p>

Михаил Филипоненко. Обложка © Telegram / ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета Луганской Народной Республики Михаила Филипоненко. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следователи осматривают место подрыва машины экс-главы управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Видео © Telegram / Следком

"Депутата Верховного совета ЛНР убили сегодня утром", — говорится в сообщении.

В украинской военной разведке заявили, что взрыв машины депутата был совместной спецоперацией ГУР и местного движения сопротивления.

Напомним, Филипоненко был убит в Луганске утром 8 ноября в результате взрыва автомобиля. СК России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрывчатка сдетонировала под днищем машины. К слову, в феврале на Филипоненко уже было совершено покушение, когда возле здания Представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина. Ранения тогда получил водитель депутата.

СК раскрыл детали подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко

СК раскрыл детали подрыва автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко

Наталья Исакова
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