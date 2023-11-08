Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата Народного совета ЛНР

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета Луганской Народной Республики Михаила Филипоненко. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, Филипоненко был убит в Луганске утром 8 ноября в результате взрыва автомобиля. СК России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрывчатка сдетонировала под днищем машины. К слову, в феврале на Филипоненко уже было совершено покушение, когда возле здания Представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина. Ранения тогда получил водитель депутата.