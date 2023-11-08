Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата Народного совета ЛНР
ГУР взяло ответственность за подрыв автомобиля депутата ЛНР Филипоненко
Михаил Филипоненко. Обложка © Telegram / ГУР Украины
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины взяло на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета Луганской Народной Республики Михаила Филипоненко. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Следователи осматривают место подрыва машины экс-главы управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Видео © Telegram / Следком
"Депутата Верховного совета ЛНР убили сегодня утром", — говорится в сообщении.
В украинской военной разведке заявили, что взрыв машины депутата был совместной спецоперацией ГУР и местного движения сопротивления.
Напомним, Филипоненко был убит в Луганске утром 8 ноября в результате взрыва автомобиля. СК России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрывчатка сдетонировала под днищем машины. К слову, в феврале на Филипоненко уже было совершено покушение, когда возле здания Представительства ЛНР в СЦКК была взорвана его машина. Ранения тогда получил водитель депутата.