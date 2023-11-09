Убийцы заложили в авто депутата Филипоненко около 1 кг взрывчатки
ТАСС: До 1 кг взрывчатки заложили в машину погибшего в ЛНР депутата Филипоненко
В машину погибшего в Луганске депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко заложили до одного килограмма взрывчатки. Об этом журналистам сообщили в четверг в правоохранительных органах региона. По характеру поражения можно говорить, что речь шла о бомбе фугасного действия, при котором поражение цели происходит за счёт продуктов взрыва и ударной волны.
"По оценкам специалистов, в машине Филипоненко было до килограмма [взрывчатки] в тротиловом эквиваленте", — приводит ТАСС слова собеседника.
Напомним, что 8 ноября Михаил Филипоненко погиб в результате подрыва автомобиля. СК России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрывчатка сдетонировала под днищем машины. Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата.
ТАСС / Владимир Гердо