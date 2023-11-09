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9 ноября, 16:58

Убийцы заложили в авто депутата Филипоненко около 1 кг взрывчатки

ТАСС: До 1 кг взрывчатки заложили в машину погибшего в ЛНР депутата Филипоненко

В машину погибшего в Луганске депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко заложили до одного килограмма взрывчатки. Об этом журналистам сообщили в четверг в правоохранительных органах региона. По характеру поражения можно говорить, что речь шла о бомбе фугасного действия, при котором поражение цели происходит за счёт продуктов взрыва и ударной волны.

"По оценкам специалистов, в машине Филипоненко было до килограмма [взрывчатки] в тротиловом эквиваленте", — приводит ТАСС слова собеседника.

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Напомним, что 8 ноября Михаил Филипоненко погиб в результате подрыва автомобиля. СК России возбудил уголовное дело. По данным ведомства, взрывчатка сдетонировала под днищем машины. Военная разведка Украины взяла на себя ответственность за убийство депутата.

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ТАСС / Владимир Гердо

Марина Калегина
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