Убийцы заложили в авто депутата Филипоненко около 1 кг взрывчатки

В машину погибшего в Луганске депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко заложили до одного килограмма взрывчатки. Об этом журналистам сообщили в четверг в правоохранительных органах региона. По характеру поражения можно говорить, что речь шла о бомбе фугасного действия, при котором поражение цели происходит за счёт продуктов взрыва и ударной волны.