КПРФ предложила двух кандидатов на выборы президента России в 2024 году Зубрилин: Для участия в выборах от КПРФ рекомендованы Зюганов и Левченко 15 декабря, 08:24 Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Московское отделение КПРФ рекомендовало сразу двух кандидатов для участия в выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщил в пятницу, 15 декабря, руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме, первый секретарь МГК КПРФ Николай Зубрилин.

"Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента", — проинформировал он в своём телеграм-канале.

Отметим, что Зюганов четырежды баллотировался на пост главы государства и каждый раз занимал второе место (в 1996 году, где вышел во второй тур, 2000, 2008 и 2012 годах). А вот Левченко ещё ни разу не баллотировался в президенты.

Как уже рассказывал Лайф, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. При этом нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря он объявил о намерении баллотироваться. А 9-го прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года.

Авторы Марина Калегина