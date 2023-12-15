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КПРФ предложила двух кандидатов на выборы президента России в 2024 году

Зубрилин: Для участия в выборах от КПРФ рекомендованы Зюганов и Левченко

15 декабря, 08:24
<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Московское отделение КПРФ рекомендовало сразу двух кандидатов для участия в выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщил в пятницу, 15 декабря, руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме, первый секретарь МГК КПРФ Николай Зубрилин.

"Зюганов Геннадий Андреевич и Левченко Сергей Георгиевич рекомендованы в качестве кандидатов от КПРФ на выборы президента", — проинформировал он в своём телеграм-канале.

Отметим, что Зюганов четырежды баллотировался на пост главы государства и каждый раз занимал второе место (в 1996 году, где вышел во второй тур, 2000, 2008 и 2012 годах). А вот Левченко ещё ни разу не баллотировался в президенты.

Зюганов неоднозначно высказался о своём участии в выборах президента

Зюганов неоднозначно высказался о своём участии в выборах президента

Как уже рассказывал Лайф, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. При этом нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря он объявил о намерении баллотироваться. А 9-го прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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