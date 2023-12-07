Зюганов неоднозначно высказался о своём участии в выборах президента

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов ответил на вопрос Лайфа о готовности снова баллотироваться в президенты. Он подчеркнул, что к выборам относится серьёзно, но пояснил, что политсила ещё не выбрала своего кандидата.

Зюганов рассказал об участии на выборах. Видео © LIFE

"Я один из наиболее опытных людей, который участвовал во всех выборах. Сейчас завершаем протокол программы. Потом она будет обсуждена на большом совете. После этого примем решение", — сказал председатель Центрального комитета КПРФ, отметив, что от партии есть достойные кандидаты.