Зюганов неоднозначно высказался о своём участии в выборах президента
Зюганов: Кандидата от КПРФ выберут после проведения большого совета
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов ответил на вопрос Лайфа о готовности снова баллотироваться в президенты. Он подчеркнул, что к выборам относится серьёзно, но пояснил, что политсила ещё не выбрала своего кандидата.
Зюганов рассказал об участии на выборах. Видео © LIFE
"Я один из наиболее опытных людей, который участвовал во всех выборах. Сейчас завершаем протокол программы. Потом она будет обсуждена на большом совете. После этого примем решение", — сказал председатель Центрального комитета КПРФ, отметив, что от партии есть достойные кандидаты.
На вопрос, готов ли сам Зюганов выдвинуть свою кандидатуру, он сказал, что, если бы не был готов, его бы не выбрали руководителем партии. Он вспомнил покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который всегда был "на низком старте". При этом главный коммунист страны считает, что если избранный в марте президент "не возьмёт лево руля, то у России не будет успехов и побед".
Напомним, сегодня Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Решение было принято единогласно, "за" высказались 162 сенатора. А 8 декабря Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопрос о трёхдневном голосовании на выборах.
LIFE