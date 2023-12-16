Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина официально сформирована

Теперь группа должна официально принять решение о поддержке самовыдвижения Путина на президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года. Кроме того, на собрании были выбраны уполномоченные инициативной группы. Ими стали ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, а также юристы и правоведы Инна Ершова, Сергей Костенко и Альбина Гаджиева. К слову, на собрании инициативной группы по выдвижению Путина официально зарегистрированы более 750 человек при 500 необходимых. На мероприятие пришли депутаты, а также известные артисты, музыканты, писатели, журналисты и спортсмены. В частности, в зале присутствуют: писатель Захар Прилепин, певцы Полина Гагарина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев, Диана Гурцкая, Стас Михайлов, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, а также актёры Владимир Машков и Иван Охлобыстин.