Группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина официально сформирована
Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Обложка © LIFE
Группа избирателей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах главы государства официально сформирована. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из концертного зала "Зарядье" в Москве, где прямо сейчас проходит собрание группы.
Теперь группа должна официально принять решение о поддержке самовыдвижения Путина на президентских выборах, которые пройдут в марте следующего года. Кроме того, на собрании были выбраны уполномоченные инициативной группы. Ими стали ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, а также юристы и правоведы Инна Ершова, Сергей Костенко и Альбина Гаджиева. К слову, на собрании инициативной группы по выдвижению Путина официально зарегистрированы более 750 человек при 500 необходимых. На мероприятие пришли депутаты, а также известные артисты, музыканты, писатели, журналисты и спортсмены. В частности, в зале присутствуют: писатель Захар Прилепин, певцы Полина Гагарина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Расторгуев, Диана Гурцкая, Стас Михайлов, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, а также актёры Владимир Машков и Иван Охлобыстин.
По итогам собрания будет составлен протокол и ряд других документов. Их уже отправят в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы. После положительного решения комиссии кандидат-самовыдвиженец сможет приступить к сбору подписей.
Ранее лидер фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил, что на собрании оргкомитета будет объявлено, что Путин будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 года не от какой-либо партии, а как независимый кандидат.
Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря российский лидер объявил о намерении баллотироваться. А 9-го числа прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года. Накануне Путин заявил, что любое вмешательство извне в выборы в России должно жёстко пресекаться.