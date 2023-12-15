"Прозрачно, легитимно и честно": Путин назвал принципы выборов президента
Путин заявил, что выборы президента должны пройти прозрачно, легитимно и честно
Президентская избирательная кампания и само голосование должны пройти в соответствии с демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.
"Безусловно, и избирательная кампания, и само голосование должны пройти в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно", — подчеркнул Путин.
На встрече Путина с лидерами думских фракций присутствуют: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Алексей Нечаев ("Новые люди"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СРЗП), Владимир Васильев (ЕР), Вячеслав Володин (спикер ГД) и Сергей Кириенко (первый замглавы АП).
В ходе встречи с лидерами фракций Путин также подчеркнул, что выборы должны пройти на конкурентной основе и в полном соответствии с законодательством, а любое вмешательство во внутренние дела РФ должно пресекаться, и пресекаться жёстко. Единственный источник власти в стране — народ России, указал президент.
Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря российский лидер объявил о намерении баллотироваться. А 9-го прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года.