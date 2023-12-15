"Прозрачно, легитимно и честно": Путин назвал принципы выборов президента

Президентская избирательная кампания и само голосование должны пройти в соответствии с демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

"Безусловно, и избирательная кампания, и само голосование должны пройти в полном соответствии с конституционными, демократическими процедурами: прозрачно, легитимно и честно", — подчеркнул Путин.

На встрече Путина с лидерами думских фракций присутствуют: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Алексей Нечаев ("Новые люди"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СРЗП), Владимир Васильев (ЕР), Вячеслав Володин (спикер ГД) и Сергей Кириенко (первый замглавы АП).