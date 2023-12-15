Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы поблагодарил их за консолидированную позицию на международных площадках. Глава государства отметил, что депутаты в переломные ключевые моменты демонстрируют сплочённость и патриотизм.

Путин проводит встречу с лидерами фракций Госдумы. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Депутаты в переломные ключевые моменты демонстрируют сплочённость, патриотизм, отражают волю избирателей. Так было и в 2014 году, когда присоединился Крым, так и в 2022-м, когда присоединились освобождённые исторические регионы Крыма и Новороссии", — отметил президент.

Путин также поздравил лидеров фракции с 30-летием Конституции России. По его словам, главный документ страны создал прочные гарантии прав и свобод граждан страны, а также определил облик парламента.

Среди лидеров думских фракций на встрече с Путиным присутствуют Владимир Васильев ("Единая Россия"), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Алексей Нечаев ("Новые люди"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия — За правду").