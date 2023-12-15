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15 декабря, 18:18

"Демонстрируют патриотизм": Путин поблагодарил лидеров фракций Госдумы за международную позицию

Путин поблагодарил лидеров фракций ГД за консолидированную международную позицию

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы поблагодарил их за консолидированную позицию на международных площадках. Глава государства отметил, что депутаты в переломные ключевые моменты демонстрируют сплочённость и патриотизм.

Путин проводит встречу с лидерами фракций Госдумы. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Депутаты в переломные ключевые моменты демонстрируют сплочённость, патриотизм, отражают волю избирателей. Так было и в 2014 году, когда присоединился Крым, так и в 2022-м, когда присоединились освобождённые исторические регионы Крыма и Новороссии", — отметил президент.

Путин также поздравил лидеров фракции с 30-летием Конституции России. По его словам, главный документ страны создал прочные гарантии прав и свобод граждан страны, а также определил облик парламента.

На встрече Путина с лидерами думских фракций присутствуют: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Алексей Нечаев ("Новые люди"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СРЗП), Владимир Васильев (ЕР), Вячеслав Володин (спикер ГД) и Сергей Кириенко (первый замглавы АП).

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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