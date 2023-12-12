Политолог объяснил стратегическое значение поправок в Конституцию РФ в 2020 году
Политолог Шаповалов: Поправки в Конституцию в 2020-м имели серьёзное значение
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в беседе с Лайфом назвал 12 декабря памятной датой для России и развития нашего государства — день, когда в 1993 году была принята Конституция РФ.
"При этом нужно подчеркнуть, что конституционная реформа, которая была проведена в 2020 году, имела чрезвычайно серьёзное значение для нашей страны, стала очень важным этапом становления развития суверенного Российского государства", — подчеркнул эксперт.
Он указал, что с того времени российская конституция значительно расширилась, приобрела целый ряд ключевых моментов, которые отражают наш исторический опыт и опыт развития нашей государственности, а также задают векторы движения в будущее. В частности, политолог отметил появление важных положений, которые закрепляют суверенный статус нашего государства, — верховенство на территории России, российской конституции и российского законодательства. При этом Шаповалов уточнил, что важное место имеют поправки, которые конкретизируют социальные гарантии в отношении граждан и наполняют важными смыслами принцип социального государства.
"Чрезвычайно большое значение имеют те поправки, которые определяют ценности нашего общества — это тысячелетняя история, это подвиг, то, что мы чтим подвиг наших героев Отечества. Это то, что наше общество объединено общими историческими культурными корнями о значимости русского языка, как языка государствообразующего народа", — обратил внимание наш собеседник.
Вместе с тем он добавил, что были внесены поправки, которые конкретизируют и расширяют принципы взаимоотношений между отдельными органами государственной власти. В частности, появился очень важный принцип единой системы публичной власти.
И вот здесь, в этом перечне поправок, чрезвычайно важное значение имеет право нашего президента баллотироваться на следующий срок
Политолог Шаповалов
Как отметил эксперт, введённая норма позволяет поддержать нашего президента в его стратегическом курсе и с уверенностью смотреть в будущее в этой весьма непростой геополитической ситуации, когда Коллективный Запад развернул против России гибридную войну.
12 декабря по традиции в России отмечается День Конституции, которая 30 лет назад была принята всенародным голосованием. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала это судьбоносным событием, а председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, говоря об этом дне, нельзя уйти от обсуждения распада СССР. При этом президент РФ Владимир Путин и сам сегодня подчеркнул, что обновлённая Конституция помогает россиянам и стабилизирует государство.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV