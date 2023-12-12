9 глав и 136 статей: Отмечаем День Конституции Российской Федерации День Конституции — праздник, посвящённый главному нормативному правовому акту нашей страны. Когда он отмечается, какую историю имеет и будет ли выходной в честь Дня Конституции — читайте подробнее на Life.ru. 11 декабря, 21:01 12 декабря в России отмечается День Конституции — основного закона страны. Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

День Конституции — это особенно важный праздник для людей, которые создавали Конституцию РФ, для тех, кто голосовал за неё, а также для политиков и общественных деятелей, которые были вовлечены в формирование нашего государства и правовой системы.

Давайте же разберёмся, когда этот день отмечается у нас в стране, какова история праздника и сколько лет Конституции Российской Федерации.

Об истории Конституции РФ. Видео © YouTube / Минобрнауки России / День Конституции Российской Федерации отмечается ежегодно 12 декабря

Какого числа отмечают День Конституции России

Отмечается День Конституции Российской Федерации каждый год 12 декабря. В этом году этот праздник приходится на вторник.

История принятия конституции в СССР и России. Инфографика © LIFE

История праздника

12 декабря 1993 года после долгих противостояний, слушаний и обсуждений в ходе народного голосования был принят основной закон страны. Это событие такое важное, что 19 сентября 1994 года президент РФ Борис Николаевич Ельцин установил такой праздник, как День Конституции Российской Федерации, который затем был закреплён федеральным законом. Тогда 12 декабря стало государственным праздником и выходным днём.

Сколько лет исполняется Конституции РФ в 2023 году

Поскольку Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года, то в 2023 году ей исполнится 30 лет.

Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам РФ, приуроченная ко Дню Конституции. Фото © Агентство "Москва"

Будет ли выходной в День Конституции

24 декабря 2004 года Госдумой были внесены изменения в Трудовой кодекс, которые установили, что начиная с 2005 года 12 декабря станет рабочим днём. День Конституции России был исключён из списка официальных праздников и признан памятной датой.

А это значит, что выходным День Конституции в 2023 году не будет.

Что такое конституция? Объяснение для детей. Видео © YouTube / Московское образование | День Конституции | Мультфильм на Московском образовательном

Как отмечают праздник в России

В День Конституции во многих городах страны проводятся патриотические мероприятия, торжественные митинги и круглые столы. Также в этот день проходит общероссийский приём граждан, где представители власти отвечают на вопросы жителей.

День Конституции также отмечается концертами, где награждают почётными грамотами выдающихся юристов и судей. Есть и особая традиция: 12 декабря детям, достигшим 14 лет, вручают паспорта в торжественной обстановке.

12 декабря в Москве будет проведён благотворительный концерт для детей, проживающих в новых регионах, посвящённый Дню Конституции Российской Федерации. В ходе этого концерта будут вручены сертификаты на один миллион рублей родственникам бойцов, которые приняли участие в специальной операции и уничтожили тяжёлую бронетехнику западного производства. Кроме того, организаторы концерта пожертвуют одной из больниц машину скорой помощи.

Авторы Андрей Ананьев