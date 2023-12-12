Путин: Обновлённая Конституция помогает россиянам и стабилизирует государство

Президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда страны отметил, что обновлённая Конституция России работает и стабилизирует государство.

"Мы все помним, в каких условиях принималась Конституция, это было тяжёлое время испытания для нашей страны, связанное с острым гражданским, политическим противостоянием. Тем не менее люди, которые работали над Конституцией, работали над её принятием, нашли в себе мужество, как и все политсилы, чтобы выйти на референдум и принять основной закон", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что это сыграло важную роль для сохранения самой России и эта роль продолжает доминировать, потому что главным и основным является соблюдение прав и свобод граждан. Поправки, принятые несколько лет назад, были необходимы из-за быстро меняющейся ситуации внутри страны и за её пределами, уверен Путин.

По словам президента, внесённые в Основной закон изменения являются усилением её вектора, который направлен на подтверждение традиционных ценностей, преемственность поколений и другие вопросы социального характера. Эти факторы говорят о том, что Конституция помогает людям и стабилизирует государство, заключил он.