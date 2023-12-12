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12 декабря, 13:18

Путин: Обновлённая Конституция помогает россиянам и стабилизирует государство

<p>Путин на встрече с судьями Конституционного суда. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Путин на встрече с судьями Конституционного суда. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда страны отметил, что обновлённая Конституция России работает и стабилизирует государство.

"Мы все помним, в каких условиях принималась Конституция, это было тяжёлое время испытания для нашей страны, связанное с острым гражданским, политическим противостоянием. Тем не менее люди, которые работали над Конституцией, работали над её принятием, нашли в себе мужество, как и все политсилы, чтобы выйти на референдум и принять основной закон", — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что это сыграло важную роль для сохранения самой России и эта роль продолжает доминировать, потому что главным и основным является соблюдение прав и свобод граждан. Поправки, принятые несколько лет назад, были необходимы из-за быстро меняющейся ситуации внутри страны и за её пределами, уверен Путин.

По словам президента, внесённые в Основной закон изменения являются усилением её вектора, который направлен на подтверждение традиционных ценностей, преемственность поколений и другие вопросы социального характера. Эти факторы говорят о том, что Конституция помогает людям и стабилизирует государство, заключил он.

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Как уже рассказывал Лайф, сегодня, 12 декабря, традиционно отмечается День Конституции Российской Федерации, которая в этот день в 1993 году была принята всенародным голосованием. Полный текст пятой по счёту для РФ Конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 1993 года. Именно с этой даты наше великое государство стало жить по-другому. Подробнее — в нашем материале.

9 глав и 136 статей: Отмечаем День Конституции Российской Федерации

9 глав и 136 статей: Отмечаем День Конституции Российской Федерации

Александра Мышляева
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