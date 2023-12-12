Матвиенко назвала судьбоносным событием принятие Конституции России 30 лет назад
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала судьбоносным событием принятие Конституции России 12 декабря 1993 года. По её словам, основной закон стал прочным фундаментом для сохранения целостности и развития нашего государства.
"30 лет назад в отечественной истории произошло судьбоносное событие: всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, в которой закреплены права и свободы человека и гражданина, заложены ключевые принципы федеративного устройства страны", — напомнила она, обращаясь к россиянам.
Благодаря принятию Конституции России удалось сформировать современную политическую систему, создать новую нормативно-правовую базу, сохранить целостность и обеспечить развитие, подчеркнула политик. Вместе с тем она добавила, что в масштабных преобразованиях активно участвовал в том числе и Совфед.
"Мы осознаём, насколько велика ответственность каждого из нас перед будущими поколениями, как важно сберечь национальные традиции и духовно-нравственные ценности, богатейшее культурное и природное наследие", — добавила Матвиенко.
Как уже рассказывал Лайф, сегодня, 12 декабря, традиционно отмечается День Конституции Российской Федерации, которая в этот день в 1993 году была принята всенародным голосованием. Полный текст пятой по счёту для РФ конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 1993 года. Именно с этой даты наше великое государство стало жить по-другому. Подробнее — в нашем материале.
ТАСС / Михаил Терещенко