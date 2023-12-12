Володин в День Конституции назвал три основные причины распада СССР
Володин: Говоря о Дне Конституции РФ, нельзя уйти от обсуждения распада СССР
Говоря о 30-летии Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 году, невозможно уйти от обсуждения распада СССР, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Всё большое видится на расстоянии. <…> Сегодня 30 лет со дня принятия Конституции нашей страны. Говоря об этом, невозможно уйти от обсуждения трагедии того времени — распада крупнейшего государства в мире, нашей Родины — СССР", — написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, причин того, почему Советский Союз прекратил своё существование, много, однако основных всего три. В частности, дело в неэффективности политической системы, которая основана на монополии одной партии. Как пояснил Володин, из-за отсутствия конкуренции во главе КПСС оказались "слабые руководители и предатели", в результате чего вслед за развалом компартии произошёл и распад СССР.
"Вторая причина. Экономическая модель СССР оказалась несостоятельной. Советская плановая экономика народного хозяйства привела к тотальному дефициту товаров. Сложилась тяжелейшая ситуация в финансовой и социальной сфере. Люди были брошены на произвол судьбы", — указал спикер Госдумы.
Ещё одной причиной стали несовершенства и ошибки, которые были заложены в ранней конституции. Володин напомнил, что в 1922 году в тексте Декларации об образовании СССР, а затем в 1924 году в Конституции СССР было закреплено право свободного выхода республик из Союза. При этом в 1936 году при принятии "сталинской Конституции" эту норму оставили, а также воспроизвели механизм развала страны и в "брежневской Конституции" 1977 года.
Политик подчеркнул, что партийные лидеры того времени оказались недальновидными, не предусмотрели возможные ситуации и риски, заложив "мину замедленного действия" в основу государственности. В то же время он указал, что новая Конституция 1993 года сыграла важную роль в стабилизации обстановки в стране, сохранении территориальной целостности, стала фундаментом современной правовой системы, которую фактически пришлось создавать с нуля.
Кстати, ранее об этом заявляла и председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она назвала судьбоносным событием принятие Конституции России 12 декабря 1993 года, в которой закреплены права и свободы человека и гражданина, заложены ключевые принципы федеративного устройства страны.
Напомним, сегодня отмечается День Конституции Российской Федерации, которая 30 лет назад была принята всенародным голосованием. Полный текст пятой по счёту для РФ конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 1993 года. Именно с этой даты наше великое государство стало жить по-другому. Подробнее — в материале Лайфа.
ТАСС / Марат Абулхатин