Володин в День Конституции назвал три основные причины распада СССР

Говоря о 30-летии Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 году, невозможно уйти от обсуждения распада СССР, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Всё большое видится на расстоянии. <…> Сегодня 30 лет со дня принятия Конституции нашей страны. Говоря об этом, невозможно уйти от обсуждения трагедии того времени — распада крупнейшего государства в мире, нашей Родины — СССР", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, причин того, почему Советский Союз прекратил своё существование, много, однако основных всего три. В частности, дело в неэффективности политической системы, которая основана на монополии одной партии. Как пояснил Володин, из-за отсутствия конкуренции во главе КПСС оказались "слабые руководители и предатели", в результате чего вслед за развалом компартии произошёл и распад СССР.

"Вторая причина. Экономическая модель СССР оказалась несостоятельной. Советская плановая экономика народного хозяйства привела к тотальному дефициту товаров. Сложилась тяжелейшая ситуация в финансовой и социальной сфере. Люди были брошены на произвол судьбы", — указал спикер Госдумы.

Ещё одной причиной стали несовершенства и ошибки, которые были заложены в ранней конституции. Володин напомнил, что в 1922 году в тексте Декларации об образовании СССР, а затем в 1924 году в Конституции СССР было закреплено право свободного выхода республик из Союза. При этом в 1936 году при принятии "сталинской Конституции" эту норму оставили, а также воспроизвели механизм развала страны и в "брежневской Конституции" 1977 года.

Политик подчеркнул, что партийные лидеры того времени оказались недальновидными, не предусмотрели возможные ситуации и риски, заложив "мину замедленного действия" в основу государственности. В то же время он указал, что новая Конституция 1993 года сыграла важную роль в стабилизации обстановки в стране, сохранении территориальной целостности, стала фундаментом современной правовой системы, которую фактически пришлось создавать с нуля.

Кстати, ранее об этом заявляла и председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Она назвала судьбоносным событием принятие Конституции России 12 декабря 1993 года, в которой закреплены права и свободы человека и гражданина, заложены ключевые принципы федеративного устройства страны.