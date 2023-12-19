Путин: Российские оборонщики быстрее западных реагируют на потребности СВО

Российские оборонщики быстрее западных реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Наши оборонщики быстрее — а в этом смысл сегодняшних конфликтов — быстрее и точнее реагируют на происходящие события. Быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Надеюсь, так и будет дальше", — сказал он.

Глава государства отметил, что гособоронзаказ по итогам текущего года будет выполнен на 98%, а грядущие объёмы закупок и ремонта вооружений и техники увеличат.