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19 декабря, 10:59

Путин: Российские оборонщики быстрее западных реагируют на потребности СВО

Российские оборонщики быстрее западных реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Наши оборонщики быстрее — а в этом смысл сегодняшних конфликтов — быстрее и точнее реагируют на происходящие события. Быстрее реагируют на потребности тех, кто воюет на поле боя. Надеюсь, так и будет дальше", — сказал он.

Глава государства отметил, что гособоронзаказ по итогам текущего года будет выполнен на 98%, а грядущие объёмы закупок и ремонта вооружений и техники увеличат.

Путин раскрыл планы Запада разделить и подчинить Россию

Путин раскрыл планы Запада разделить и подчинить Россию

Как отметил в ходе заседания Владимир Путин, события уходящего года подтвердили, что Запад продолжает свою гибридную войну против России. Он указал, что киевский режим так и снабжается разным вооружением.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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